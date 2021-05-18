Главный санврач Ляшко: Следующая партия вакцины Pfizer от COVAX ожидается в июне

Следующую партию вакцины Pfizer от коронавируса в рамках глобального механизма COVAX могут доставить в Украину после 7 июня.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко во время форума «Украина 30. Цифровизация».
«Следующую поставку м-РНК вакцины в рамках глобальной инициативы мы ожидаем на неделе с 7 июня», — сказал он.
Также Ляшко напомнил, что утром 18 мая в Украину прибыл первый самолет с вакциной Pfizer из партии в 500 тысяч доз в рамках глобальной инициативы COVAX.
По словам главного санитарного врача, остальная часть партии вакцины прибудет в течение недели.
- Первая партия вакцины Pfizer (117 тысяч доз) в рамках COVAX прибыла в Украину 16 апреля. Ею прививали персонал и жителей домов престарелых, правоохранителей и пограничников. В Украину уже доставили 1 млн 215 тысяч доз вакцины компании Sinovac, 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca/Covishield через прямые закупки и 367 тысяч от COVAX.
- До конца мая ожидается дополнительно 705 тысяч доз вакцин от COVAX. Следующая партия AstraZeneca прибудет 24—25 мая.