Украина договорилась о поставках дополнительных 10 млн доз вакцины Pfizer

«После длительных и трудных переговоров с компанией Pfizer мы достигли договоренности о поставках дополнительных 10 млн доз. Сегодня ночью мы подписали соответствующий контракт. То есть в целом мы получим 20 млн доз вакцины Pfizer в течение этого календарного года», — доложил Степанов.

Об этом пишет пресс-служба Офиса президента.

Министр здравоохранения Максим Степанов подписал контракт на поставку дополнительных 10 млн доз вакцины от коронавируса компании Pfizer.

В ОП отметили, что заключение соглашения стало возможным благодаря прямым контактам между украинской властью и гендиректором компании Альбертом Бурлой.

Согласно договору Pfizer поставит Украине первые 500 тысяч доз в мае-июне 2021 года, в третьем квартале — 4,5 млн доз, а в четвертом — остальные 15 млн.

«Теперь задача государства — обеспечить вакцинацию максимального количества граждан. Также нужно активнее объяснять людям важность прививки против ковида, ведь это единственная возможность преодолеть пандемию, вернуться к нормальной жизни и навсегда забыть о карантинах», — подчеркнул президент Владимир Зеленский.