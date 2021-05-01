Украина договорилась о поставках дополнительных 10 млн доз вакцины Pfizer

Министр здравоохранения Максим Степанов подписал контракт на поставку дополнительных 10 млн доз вакцины от коронавируса компании Pfizer.
Об этом пишет пресс-служба Офиса президента.
«После длительных и трудных переговоров с компанией Pfizer мы достигли договоренности о поставках дополнительных 10 млн доз. Сегодня ночью мы подписали соответствующий контракт. То есть в целом мы получим 20 млн доз вакцины Pfizer в течение этого календарного года», — доложил Степанов.
В ОП отметили, что заключение соглашения стало возможным благодаря прямым контактам между украинской властью и гендиректором компании Альбертом Бурлой.
Согласно договору Pfizer поставит Украине первые 500 тысяч доз в мае-июне 2021 года, в третьем квартале — 4,5 млн доз, а в четвертом — остальные 15 млн.
«Теперь задача государства — обеспечить вакцинацию максимального количества граждан. Также нужно активнее объяснять людям важность прививки против ковида, ведь это единственная возможность преодолеть пандемию, вернуться к нормальной жизни и навсегда забыть о карантинах», — подчеркнул президент Владимир Зеленский.
- Национальный план вакцинации от COVID-19 предусматривает, что всех украинцев привьют за государственный счет. Этот план состоит из пяти этапов. На последнем вакцинируют всех, кто не попадает в группы риска. Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что к концу 2021 года Украина будет полностью обеспечена необходимым количеством вакцин от коронавируса.
- С учетом последних контрактов Украина договорилась о поставках 42 миллионов доз вакцин от коронавируса. В частности, 23 февраля получила первую партию в 500 тысяч доз компании AstraZeneca (ожидают еще 1,5 миллиона доз этой же компании), а 25 марта — 215 тысяч доз китайского препарата CoronaVac (контракт подписали почти на 2 миллиона доз). Также заключили контракты на поставку 10 млн доз вакцины Novavax и еще 20 млн — Pfizer. Отдельно ожидается поставка 8 млн доз вакцин от глобальной инициативы COVAX. Это будут препараты от AstraZeneca и Pfizer.