Україна домовилася про постачання додаткових 10 мільйонів доз вакцини Pfizer

«Після довготривалих і важких переговорів із компанією Pfizer ми досягли домовленості про постачання додаткових 10 мільйонів доз. Сьогодні вночі ми підписали відповідний контракт. Тобто загалом ми отримаємо 20 мільйонів доз вакцини Pfizer протягом цього календарного року», — доповів Степанов.

Про це пише пресслужба Офісу президента.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов підписав контракт на постачання додаткових 10 мільйонів доз вакцини від коронавірусу компанії Pfizer.

В ОП зазначили, що укладення угоди стало можливим завдяки прямим контактам між українською владою та гендиректором компанії Альбертом Бурлою.

Згідно з угодою Pfizer доставить в Україну перші 500 тисяч доз у травні-червні 2021 року, у третьому кварталі — 4,5 млн доз, а у четвертому — решту 15 млн.

«Тепер завдання держави — забезпечити вакцинацію максимальної кількості громадян. Також потрібно активніше пояснювати людям важливість щеплення проти ковіду, адже це єдина можливість подолати пандемію, повернутися до нормального життя й назавжди забути про карантини», — підкреслив президент Володимир Зеленський.