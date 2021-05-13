У Навального заявили, що більше не плануватимуть акцій протесту

Соратник ув’язненого російського опозиціонера Олексія Навального Леонід Волков заявив, що команда політика відмовиться від запланованих акцій протесту та не оголошуватиме про їхнє проведення в конкретний день.

Про це повідомляє «Голос Америки», цитуючи його виступ на вебінарі, організованому Університетом Чикаго.

«Вуличних протестів у тій формі, в якій ми їх бачили в січні цього року, більше не буде. Але в цьому немає великої проблеми. […] Це не означає, що протестів більше не буде взагалі», — наголосив Волков.

Він пояснив, що наступний протест уже не буде підготовленим або запланованим. «Але це всього лише означає, що протест спалахне спонтанно, як це сталося в Тунісі у 2011 році. Це добре? Ні. Це неминуче? Так», — наголосив соратник Навального.

Нагадаємо, раніше Волков оголосив, що офіційно розпускає мережу регіональних штабів Навального в Росії. Він пояснив, що робота штабів «у нинішньому вигляді є неможливою». Згодом стало відомо, що Росфінмоніторинг включив штаби до переліку організацій, причетних до тероризму й екстремізму.