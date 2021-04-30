У Росії штаби Навального внесли у список екстремістів і терористів

Але, як зазначає Meduza , раніше глава мережі регіональних штабів Навального Леонід Волков наголошував, що не існує такої організації, як «Громадський рух «Штаби Навального».

Росфінмоніторинг вніс штаби до переліку, навіть не дочекавшись рішення суду. У середині квітня прокуратура Москви вимагала визнати екстремістськими організаціями штаби Навального і два фонди політика — «Фонд боротьби з корупцією» та «Фонд захисту прав громадян». 26 квітня прокурор у позасудовому порядку припинив діяльність ФБК і штабів Навального до рішення за позовом про екстремізм. У рішенні прокуратури теж фігурував «Громадський рух «Штаби Навального».

Після цього соратник Навального Волков оголосив, що офіційно розпускає мережу регіональних штабів Навального в Росії. Він пояснив, що робота штабів «у нинішньому вигляді є неможливою».