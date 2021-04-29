Соратник Навального оголосив про закриття штабів опозиціонера у Росії

Соратник російського опозиціонера Олексія Навального Леонід Волков оголосив, що офіційно розпускає мережу регіональних штабів політика у Росії.

Про це він повідомив у Telegram.

Волков зазначив, що колишні штаби стануть самостійними політичними організаціями, «які будуть займатися розслідуваннями і виборами, громадськими кампаніями і мітингами».

«Збереження роботи мережі штабів Навального в нинішньому вигляді неможливо: воно негайно буде підведено під статтю про екстремізм і спричинить за собою кримінальні терміни для тих, хто працює в штабах, хто співпрацює з ними, хто їм допомагає», — пояснив Волков.

Нагадаємо, в середині квітня прокуратура Москви вимагала визнати екстремістськими організаціями штаби Навального і два фонди політика — «Фонд боротьби з корупцією» та «Фонд захисту прав громадян». 26 квітня прокурор у позасудовому порядку припинив діяльність ФБК і штабів Навального до рішення за позовом про екстремізм.