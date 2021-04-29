Соратник Навального объявил о закрытии штабов оппозиционера в России

Соратник российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков объявил, что официально распускает сеть региональных штабов политика в России.

Об этом он сообщил в Telegram.

Волков отметил, что прежние штабы станут самостоятельными политическими организациями, «которые будут заниматься расследованиями и выборами, общественными кампаниями и митингами».

«Сохранение работы сети штабов Навального в нынешнем виде невозможно: оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает», — пояснил Волков.

Напомним, в середине апреля прокуратура Москвы потребовала признать экстремистскими организациями штабы Навального и два фонда политика — «Фонд борьбы с коррупцией» и «Фонд защиты прав граждан». 26 апреля прокурор во внесудебном порядке прекратил деятельность ФБК и штабов Навального до решения по иску об экстремизме.