Соратник Навального объявил о закрытии штабов оппозиционера в России

Соратник российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков объявил, что официально распускает сеть региональных штабов политика в России.
Об этом он сообщил в Telegram.
Волков отметил, что прежние штабы станут самостоятельными политическими организациями, «которые будут заниматься расследованиями и выборами, общественными кампаниями и митингами».
«Сохранение работы сети штабов Навального в нынешнем виде невозможно: оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает», — пояснил Волков.
Напомним, в середине апреля прокуратура Москвы потребовала признать экстремистскими организациями штабы Навального и два фонда политика — «Фонд борьбы с коррупцией» и «Фонд защиты прав граждан». 26 апреля прокурор во внесудебном порядке прекратил деятельность ФБК и штабов Навального до решения по иску об экстремизме.
- 22 апреля российский «Фонд борьбы с коррупцией» провел митинги оппозиции в поддержку Навального. Первые задержания начались уже через час, силовики свозили спецтехнику с самого утра. Сторонники Навального требовали освободить политика. В ходе акций задержали свыше тысячи человек.
- 20 апреля Навальный рассказал о состоянии своего здоровья в тюрьме. Он отметил, что похож на «скелет» и им можно «пугать детей». 23 апреля Навальный заявил, что прекращает голодать.
- 23 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по Навальному. Россия отказалась ее выполнять и освобождать Навального.