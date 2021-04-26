Штабы Навального приостановили работу в России. Их могут признать экстремистами

Штабы российского оппозиционера Алексея Навального в разных городах России объявили о приостановке своей деятельности из-за того, что прокуратура приостановила их работу до решения суда по иску об экстремизме.

Об этом сообщает «Медуза».

Уже известно о закрытии штабов в Москве, Петербурге, Екатеринбурге. «К сожалению, работать в прежнем формате мы больше не можем. Это небезопасно для наших сотрудников и наших сторонников», — сказано в заявлении штабов Навального. Отмечается, что из-за решения прокуратуры организации заморозят и максимально обезличат свои страницы в соцсетях.

Германия уже раскритиковала такое решение российской прокуратуры. «Борьба с политически неугодными мнениями антитеррористическими средствами никоим образом не согласуется с принципами правового государства», — заявил официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Зайберт, передает Deutsche Welle.

Он вновь призвал освободить российского оппозиционера и обеспечить ему доступ к адекватному медицинскому обслуживанию и врачам, которым он доверяет.