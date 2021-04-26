Штаби Навального призупинили роботу в Росії. Їх можуть визнати екстремістами

Штаби російського опозиціонера Олексія Навального в різних містах Росії оголосили про припинення своєї діяльності на вимогу прокуратури до ухвали суду за позовом про екстремізм.
Про це повідомляє «Медуза».
Уже відомо про закриття штабів в Москві, Петербурзі та Єкатеринбурзі. «На жаль, працювати в колишньому форматі ми більше не можемо. Це небезпечно для наших співробітників і наших прихильників», — сказано в заяві штабів Навального. Зазначається, що через рішення прокуратури організації заморозять і максимально деперсоналізують свої сторінки в соцмережах.
Німеччина вже розкритикувала таке рішення російської прокуратури. «Боротьба з політично неугодною думкою антитерористичними засобами жодним чином не узгоджується з принципами правової держави», — заявив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, передає Deutsche Welle.
Він знову закликав звільнити російського опозиціонера і забезпечити йому доступ до адекватного медичного обслуговування і лікарів, яким він довіряє.
- 22 квітня російський «Фонд боротьби з корупцією» провів мітинги опозиції на підтримку Олексія Навального. Перші затримання почалися вже через годину, силовики звозили спецтехніку з самого ранку. Прихильники Навального вимагали звільнити політика. Під час акцій затримали понад тисячу осіб.
- 20 квітня Навальний розповів про стан свого здоровʼя у вʼязниці. Він зазначив, що схожий на «скелет» і ним можна «лякати дітей». 23 квітня Навальний заявив, що припиняє голодувати.