Штаби Навального призупинили роботу в Росії. Їх можуть визнати екстремістами

Штаби російського опозиціонера Олексія Навального в різних містах Росії оголосили про припинення своєї діяльності на вимогу прокуратури до ухвали суду за позовом про екстремізм.

Про це повідомляє «Медуза».

Уже відомо про закриття штабів в Москві, Петербурзі та Єкатеринбурзі. «На жаль, працювати в колишньому форматі ми більше не можемо. Це небезпечно для наших співробітників і наших прихильників», — сказано в заяві штабів Навального. Зазначається, що через рішення прокуратури організації заморозять і максимально деперсоналізують свої сторінки в соцмережах.

Німеччина вже розкритикувала таке рішення російської прокуратури. «Боротьба з політично неугодною думкою антитерористичними засобами жодним чином не узгоджується з принципами правової держави», — заявив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, передає Deutsche Welle.

Він знову закликав звільнити російського опозиціонера і забезпечити йому доступ до адекватного медичного обслуговування і лікарів, яким він довіряє.