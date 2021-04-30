В России штабы Навального внесли в список экстремистов и террористов

Федеральная служба по финансовому мониторингу России (Росфинмониторинг) включила штабы заключенного оппозиционера Алексея Навального в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.
На сайте ведомства в разделе «российские юридические лица» под номером 461 указано «Общественное движение «Штабы Навального».
Но, как отмечает Meduza, ранее глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков отмечал, что не существует такой организации, как «Общественное движение «Штабы Навального».
Росфинмониторинг внес штабы в перечень, даже не дождавшись решения суда. В середине апреля прокуратура Москвы потребовала признать экстремистскими организациями штабы Навального и два фонда политика — «Фонд борьбы с коррупцией» и «Фонд защиты прав граждан». 26 апреля прокурор во внесудебном порядке прекратил деятельность ФБК и штабов Навального до решения по иску об экстремизме. В решении прокуратуры тоже фигурировало «Общественное движение «Штабы Навального».
После этого соратник Навального Волков объявил, что официально распускает сеть региональных штабов Навального в России. Он объяснял, что работа штабов «в нынешнем виде невозможна».
- 22 апреля российский «Фонд борьбы с коррупцией» провел митинги оппозиции в поддержку Навального. Первые задержания начались уже через час, силовики свозили спецтехнику с самого утра. Сторонники Навального требовали освободить политика. На акциях задержали свыше тысячи человек.
- 20 апреля Навальный рассказал о состоянии своего здоровья в тюрьме. Он отметил, что похож на «скелет» и им можно «пугать детей». 23 апреля Навальный заявил, что прекращает голодать.
- 23 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по Навальному. Россия отказалась ее выполнять и освобождать Навального.