В России штабы Навального внесли в список экстремистов и террористов

Но, как отмечает Meduza , ранее глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков отмечал, что не существует такой организации, как «Общественное движение «Штабы Навального».

Федеральная служба по финансовому мониторингу России (Росфинмониторинг) включила штабы заключенного оппозиционера Алексея Навального в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.

Росфинмониторинг внес штабы в перечень, даже не дождавшись решения суда. В середине апреля прокуратура Москвы потребовала признать экстремистскими организациями штабы Навального и два фонда политика — «Фонд борьбы с коррупцией» и «Фонд защиты прав граждан». 26 апреля прокурор во внесудебном порядке прекратил деятельность ФБК и штабов Навального до решения по иску об экстремизме. В решении прокуратуры тоже фигурировало «Общественное движение «Штабы Навального».

После этого соратник Навального Волков объявил, что официально распускает сеть региональных штабов Навального в России. Он объяснял, что работа штабов «в нынешнем виде невозможна».