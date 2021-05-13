У Навального заявили, что больше не будут планировать акции протеста

Соратник заключенного российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков заявил, что команда политика откажется от запланированных акций протеста и не будет объявлять об их проведении в конкретный день.

Об этом сообщает «Голос Америки», цитируя его выступление на вебинаре, организованном Университетом Чикаго.

«Уличных протестов в той форме, в которой мы видели их в январе этого года, больше не будет. Но в этом нет большой проблемы. [...] Это не значит, что протестов больше вообще не будет», — отметил Волков.

Он пояснил, что следующий протест уже не будет подготовленным или запланированным. «Но это всего лишь означает, что протест вспыхнет спонтанно, как это произошло в Тунисе в 2011 году. Это хорошо? Нет. Это неизбежно? Да», — отметил соратник Навального.

Напомним, ранее Волков объявил, что официально распускает сеть региональных штабов Навального в России. Он пояснил, что работа штабов «в нынешнем виде невозможна». Позже стало известно, что Росфинмониторинг включил штабы в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.