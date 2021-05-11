Апеляційний суд відпустив під нічний домашній арешт двох учасників протестів біля Офісу президента

Київський апеляційний суд у вівторок, 11 травня, змінив запобіжні заходи учасникам березневої акції протесту біля Офісу президента — Артем Лісовець і Давид Гаджимурадов перебуватимуть не під цілодобовим домашнім арештом, а під нічним.

Про це в Telegram повідомив активіст Сергій Стерненко — акція тоді відбувалась, зокрема, і на його підтримку.

Під цілодобовий домашній арешт Лісовця і Гаджимурадова відправив Печерський райсуд Києва 1 квітня 2021 року. Тоді слідство заявило, що обидва прийшли на акцію з балонами та підпалили табличку. Лісовець запевнив, що не вчиняв протиправних дій, які йому інкримінують. Про участь в акції розповів і Гаджимурадов, але запевнив, що не приносив з собою балон і не підпалював табличку «Президент України».

Нагадаємо, що увечері 20 березня біля Офісу президента пройшла акція на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка і підозрюваного в убивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка. Учасники акції розписали стіни ОП, закидали будівлю димовими шашками та намагалися підпалити табличку «Президент України». Один з учасників розбив скло у дверях центрального входу. В ОП збиток оцінили у 2 мільйони гривень. Відмивати фасад будівлі почали 24 березня.