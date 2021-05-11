Апелляционный суд отпустил под ночной домашний арест двух участников протестов у Офиса президента

Киевский апелляционный суд во вторник, 11 мая, изменил меры пресечения участникам мартовской акции протеста у Офиса президента — Артем Лисовец и Давид Гаджимурадов будут находиться не под круглосуточным домашним арестом, а под ночным.

Об этом в Telegram сообщил активист Сергей Стерненко — акцию тогда проводили в том числе и в его поддержку.

Под круглосуточный домашний арест Лисовца и Гаджимурадова отправил Печерский райсуд Киева 1 апреля 2021 года. Тогда следствие заявило, что оба пришли на акцию с баллонами и подожгли табличку. Лисовец заверил, что не совершал противоправных действий, которые ему инкриминируют. Об участии в акции рассказал и Гаджимурадов, но заверил, что не приносил с собой баллон и не поджигал табличку «Президент Украины».

Напомним, что вечером 20 марта у Офиса президента состоялась акция в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко и подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко. Участники акции расписали стены ОП, забросали здание дымовыми шашками и пытались поджечь табличку «Президент Украины». Один из участников разбил стекло в двери центрального входа. В ОП ущерб оценили в 2 миллиона гривен. Отмывать фасад здания начали 24 марта.