Протест под ОП: суд отменил домашний арест активисту Ратушному

Киевский апелляционный суд отменил круглосуточный домашний арест активисту, лидеру инициативы «Защитим Протасов Яр» Роману Ратушному, которого подозревают в хулиганстве во время акции в поддержку Сергея Стерненко под Офисом президента.
Об этом сообщили нардеп от «Голоса» Ярослав Юрчишин, который присутствовал на суде, и активист Стерненко.
«Роман Ратушный теперь на свободе. Домашний арест отменен [...]. С самого начала дело о протестах на Банковой было проявлением идиотизма и недальновидности власти. Особенно с «доказательствами» в виде черного квадрата», — написал Стерненко.
Как сообщил еще один депутат от «Голоса» Роман Лозинский, на поруки Ратушного вызвались взять Юрчишин и Сергей Притула.
- Вечером 20 марта у Офиса президента прошла акция в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко и подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко. Участники акции расписали стены ОП, забросали здание дымовыми шашками и пытались поджечь табличку «Президент Украины». Один из участников разбил стекло в двери центрального входа. В ОП ущерб оценили в 2 миллиона гривен.
- В Государственном управлении делами позднее сообщили, что на ремонт потратят 1,5 миллиона гривен.
- Подозрения получили шестеро активистов, в том числе Роман Ратушный. Одним из доказательств его вины стали две абсолютно темные фотографии, на которых не видно ничего, кроме отдельных пятен света. Активисты назвали доказательства «Черным квадратом Малевича».