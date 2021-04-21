Протест под ОП: суд отменил домашний арест активисту Ратушному

Киевский апелляционный суд отменил круглосуточный домашний арест активисту, лидеру инициативы «Защитим Протасов Яр» Роману Ратушному, которого подозревают в хулиганстве во время акции в поддержку Сергея Стерненко под Офисом президента.

Об этом сообщили нардеп от «Голоса» Ярослав Юрчишин, который присутствовал на суде, и активист Стерненко.

«Роман Ратушный теперь на свободе. Домашний арест отменен [...]. С самого начала дело о протестах на Банковой было проявлением идиотизма и недальновидности власти. Особенно с «доказательствами» в виде черного квадрата», — написал Стерненко.

Как сообщил еще один депутат от «Голоса» Роман Лозинский, на поруки Ратушного вызвались взять Юрчишин и Сергей Притула.