В ГУД назвали сумму ремонта Офиса президента после акции в поддержку Стерненко

В Государственном управлении делами сообщили, что на ремонт Офиса президента после акции в поддержку Сергея Стерненко потратят 1,5 миллиона гривен.

Об этом говорится в ответе ГУД на запрос «Радио Свобода».

«По результатам проведенного экспертного строительно-технического исследования частным научно-производственным предприятием «Спектр» установлено, что ориентировочная стоимость работ по ремонту и восстановлению конструктивных элементов отделки фасада, входной группы и прилегающей территории административного здания — памятника архитектуры местного значения по адресу: Киев, улица Банковая, 11, составляет 1 571 610 гривен», — пояснили там.

На очистку фасада и мощение площади потратили чуть больше 297 тысяч гривен, на ремонт окон — 85 тысяч, а на дополнительные расходы — 30 тысяч. Больше всего в ГУД заплатили за ремонт девяти дверей — 1,16 миллиона гривен.

Напомним, ранее в ОП сообщали, что по предварительным оценкам стоимость восстановительных работ может составить около 2 миллионов гривен. Но эта сумма еще не окончательная и может вырасти.