В ГУД назвали сумму ремонта Офиса президента после акции в поддержку Стерненко

В Государственном управлении делами сообщили, что на ремонт Офиса президента после акции в поддержку Сергея Стерненко потратят 1,5 миллиона гривен.
Об этом говорится в ответе ГУД на запрос «Радио Свобода».
«По результатам проведенного экспертного строительно-технического исследования частным научно-производственным предприятием «Спектр» установлено, что ориентировочная стоимость работ по ремонту и восстановлению конструктивных элементов отделки фасада, входной группы и прилегающей территории административного здания — памятника архитектуры местного значения по адресу: Киев, улица Банковая, 11, составляет 1 571 610 гривен», — пояснили там.
На очистку фасада и мощение площади потратили чуть больше 297 тысяч гривен, на ремонт окон — 85 тысяч, а на дополнительные расходы — 30 тысяч. Больше всего в ГУД заплатили за ремонт девяти дверей — 1,16 миллиона гривен.
Напомним, ранее в ОП сообщали, что по предварительным оценкам стоимость восстановительных работ может составить около 2 миллионов гривен. Но эта сумма еще не окончательная и может вырасти.
- Вечером 20 марта у Офиса президента прошла акция в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко и подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко. Участники акции расписали стены ОП, забросали здание дымовыми шашками и пытались поджечь табличку «Президент Украины». Один из участников разбил стекло в дверях центрального входа.
- В этом деле суд отправил под домашний арест ветерана Влада Сорда, председателя организации «Неизвестный патриот» Евгения Строканя, лидера инициативы «Защитим Протасов Яр» Романа Ратушного, представителя общественного движения «Гонор» Алексея Белковского, Давида Гаджимурадова и Артема Лисовца. Двух последних подозревают в поджоге таблички «Президент Украины».