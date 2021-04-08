У ДУС назвали суму ремонту Офісу президента після акції на підтримку Стерненка

У Державному управлінні справами повідомили, що на ремонт Офісу президента після акції на підтримку Сергія Стерненка витратять 1,5 мільйона гривень.
Про це йдеться у відповіді ДУС на запит «Радіо Свобода».
«За результатами проведеного експертного будівельно-технічного дослідження приватним науково-виробничим підприємством «Спектр» встановлено, що орієнтовна вартість робіт із ремонту та відновлення конструктивних елементів оздоблення фасаду, вхідної групи і прилеглої території адміністративного будинку — пам’ятки архітектури місцевого значення за адресою: місто Київ, вулиця Банкова, 11, становить 1 571 610 гривень», — пояснили там.
На очищення фасаду та мощення площі витратили трохи понад 297 тисячі гривень, на ремонт вікон — 85 тисяч, а на додаткові витрати — 30 тисяч. Найбільше в ДУС заплатили за ремонт дев’яти дверей — 1,16 мільйона гривень.
Нагадаємо, раніше в ОП повідомляли, що за попередніми оцінками вартість відновлювальних робіт може становити близько 2 мільйонів гривень. Але ця сума ще не кінцева і може зрости.
- Увечері 20 березня біля Офісу президента пройшла акція на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка і підозрюваного в убивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка. Учасники акції розписали стіни ОП, закидали будівлю димовими шашками та намагалися підпалити табличку «Президент України». Один з учасників розбив скло в дверях центрального входу.
- У цій справі суд відправив під домашній арешт ветерана Влада Сорда, голову організації «Невідомий патріот» Євгена Строканя, лідера ініціативи «Захистимо Протасів Яр» Романа Ратушного, представника громадського руху «Гонор» Олексія Білковського, Давида Гаджимурадова й Артема Лісовця. Двох останніх підозрюють у підпалі таблички «Президент України».