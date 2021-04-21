Протест під ОП: суд скасував домашній арешт активісту Ратушному

Київський апеляційний суд скасував цілодобовий домашній арешт активісту, лідеру ініціативи «Захистимо Протасів Яр» Роману Ратушному, якого підозрюють у хуліганстві під час акції на підтримку Сергія Стерненка під Офісом президента.

Про це повідомили нардеп від «Голосу» Ярослав Юрчишин, який був присутній на суді, і активіст Стерненко.

«Роман Ратушний тепер на волі. Домашній арешт скасовано [...]. Від початку справа щодо протестів на Банковій була виявом ідіотизму та недалекоглядності влади. Особливо з «доказами» у вигляді чорного квадрату», — написав Стерненко.

Як повідомив ще один депутат від «Голосу» Роман Лозинський, на поруки Ратушного зголосилися взяти Юрчишин і Сергій Притула.