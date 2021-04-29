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У Росії порушили нову справу проти Навального. Засуджені за цією статтею не можуть балотуватися протягом п’яти років

Автор:
Вікторія Мартинюк
Дата:
У Росії порушили нову справу проти Навального. Засуджені за цією статтею не можуть балотуватися протягом п’яти років

Слідчий комітет Росії порушив проти ув’язненого опозиціонера Олексія Навального та двох його соратників кримінальну справу за нібито «створення некомерційної організації, що посягає на особистість і права громадян».

Про це повідомили на сайті Навального.

Справу порушили 4 лютого за частиною 1 статті 239 Кримінального кодексу Росії. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Як зазначає «Медиазона», у травні 2020 року президент Росії Володимир Путін розширив список кримінальних статтей, засудженим за якими протягом пʼяти років не можна балотуватися на будь-які виборні посади. Цей список містить і частину 1 статті 239 КК РФ, за якою і звинувачують трьох опозиціонерів.