В России возбудили новое дело против Навального. Осужденные по этой статье не могут баллотироваться в течение пяти лет

Следственный комитет России возбудил против заключенного оппозиционера Алексея Навального и двух его соратников уголовное дело за якобы «создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан».

Об этом сообщили на сайте Навального.

Дело возбудили 4 февраля по части 1 статьи 239 Уголовного кодекса России. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Как отмечает «Медиазона», в мае 2020 года президент России Владимир Путин расширил список уголовных статей, осужденным по которым в течение пяти лет нельзя баллотироваться на любые выборные должности. Этот список включает и часть 1 статьи 239 УК РФ, по которой и обвиняют трех оппозиционеров.