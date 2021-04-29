В России возбудили новое дело против Навального. Осужденные по этой статье не могут баллотироваться в течение пяти лет

Следственный комитет России возбудил против заключенного оппозиционера Алексея Навального и двух его соратников уголовное дело за якобы «создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан».
Об этом сообщили на сайте Навального.
Дело возбудили 4 февраля по части 1 статьи 239 Уголовного кодекса России. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.
Как отмечает «Медиазона», в мае 2020 года президент России Владимир Путин расширил список уголовных статей, осужденным по которым в течение пяти лет нельзя баллотироваться на любые выборные должности. Этот список включает и часть 1 статьи 239 УК РФ, по которой и обвиняют трех оппозиционеров.
- 2 февраля 2021 года суд вынес Навальному приговор по делу «Ив Роше». У него был условный срок (три с половиной года), но суд решил изменить его на реальный, поскольку Навальный не являлся в Федеральную службу исполнения наказаний отмечаться как условно осужденный. Адвокаты политика подчеркивали, что он не приходил, потому что лечился в Берлине после отравления боевым ядом «Новичок». 20 февраля суд признал Навального виновным по второму делу.
- 20 апреля Навальный рассказал о состоянии своего здоровья в тюрьме. Он отметил, что похож на «скелет» и что им можно «пугать детей». 23 апреля Навальный заявил, что прекращает голодовку.
- 23 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по Навальному. Россия отказалась ее выполнять и освобождать Навального.