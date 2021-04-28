Российский оппозиционный политик Алексей Навальный подал в суд на администрацию СИЗО «Матросская тишина», в котором он пробыл почти месяц перед отправкой в колонию.
Об этом сообщает Интерфакс.
В Преображенском суде Москвы не сказали в чем суть иска, но по данным журналистов, Навальный просит признать незаконным решение администрации поставить его на учет как склонного к побегу. Этот фактор снижает возможность политика освободиться условно-досрочно.
26 апреля адвокаты Навального подали три иска против администрации колонии в Покрове. Первый иск также касается склонности к побегу, а второй за отказ выдавать книги, в том числе Коран.
- 23 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по Навальному. Россия отказалась ее выполнять и освобождать Навального.
- До этого Европейский суд по правам человека начал рассматривать по существу жалобу Навального. Он затребовал у России предоставить отчет об условиях содержания политика. Суд уже просил освободить Навального, но в РФ заявили, что ЕСПЧ не имеет права давать указания.