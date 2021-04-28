Російський опозиційний політик Олексій Навальний подав до суду на адміністрацію СІЗО «Матроська тиша», в якому він пробув майже місяць перед відправкою в колонію.

Про це повідомляє Інтерфакс.

У Преображенському суді Москви не сказали в чому суть позову, але за даними журналістів, Навальний просить визнати незаконним рішення адміністрації поставити його на облік як схильного до втечі. Цей фактор знижує можливість політика звільнитися умовно-достроково.

26 квітня адвокати Навального подали три позови проти адміністрації колонії в Покрові. Перший позов також стосується схильності до втечі, а другий за відмову видавати книги, в тому числі Коран.