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У Мінську на вулиці вивели екіпірованих силовиків та колони спецтехніки. У МВС пояснили це «плановими практичними заняттями»

Автор:
Катерина Кадакова
Дата:

У Мінську зранку 21 квітня, в день акції російської опозиції, на вулицях помітили велику кількість силовиків і колони спецтехніки.

Про це повідомляють місцеві мешканці у соцмережах, пишуть «Наша Ніва» та Tut.by.

За словами мінчан, десятки людей зі щитами ходять біля одного з факультетів академії МВС на вулиці Філімонова.

Водночас прессекретар МВС Білорусі в своєму Telegram-каналі пояснила збільшення кількості силовиків на вулицях міста «плановими практичними заняттями».

«Заходи — частина навчального процесу курсантів Академії МВС. Навчання проводяться у взаємодії з внутрішніми військами та іншими підрозділами органів внутрішніх справ», — запевнила вона.

Зазначимо, 21 квітня прихильники російського опозиціонера Олексія Навального оголосили акцію на підтримку політика, який з 31 березня голодує в колонії. Він домагається, щоб до нього допустили незалежного лікаря через болі у спині та ногах, однак у Службі виконання покарань стверджують, що Навальний отримує всю медичну допомогу, а лікарі оцінюють його стан як задовільний.