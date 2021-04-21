У Мінську на вулиці вивели екіпірованих силовиків та колони спецтехніки. У МВС пояснили це «плановими практичними заняттями»

У Мінську зранку 21 квітня, в день акції російської опозиції, на вулицях помітили велику кількість силовиків і колони спецтехніки.

Про це повідомляють місцеві мешканці у соцмережах, пишуть «Наша Ніва» та Tut.by.

За словами мінчан, десятки людей зі щитами ходять біля одного з факультетів академії МВС на вулиці Філімонова.

Водночас прессекретар МВС Білорусі в своєму Telegram-каналі пояснила збільшення кількості силовиків на вулицях міста «плановими практичними заняттями».

«Заходи — частина навчального процесу курсантів Академії МВС. Навчання проводяться у взаємодії з внутрішніми військами та іншими підрозділами органів внутрішніх справ», — запевнила вона.