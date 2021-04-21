У Мінську на вулиці вивели екіпірованих силовиків та колони спецтехніки. У МВС пояснили це «плановими практичними заняттями»

У Мінську зранку 21 квітня, в день акції російської опозиції, на вулицях помітили велику кількість силовиків і колони спецтехніки.
Про це повідомляють місцеві мешканці у соцмережах, пишуть «Наша Ніва» та Tut.by.
За словами мінчан, десятки людей зі щитами ходять біля одного з факультетів академії МВС на вулиці Філімонова.
Водночас прессекретар МВС Білорусі в своєму Telegram-каналі пояснила збільшення кількості силовиків на вулицях міста «плановими практичними заняттями».
«Заходи — частина навчального процесу курсантів Академії МВС. Навчання проводяться у взаємодії з внутрішніми військами та іншими підрозділами органів внутрішніх справ», — запевнила вона.
Зазначимо, 21 квітня прихильники російського опозиціонера Олексія Навального оголосили акцію на підтримку політика, який з 31 березня голодує в колонії. Він домагається, щоб до нього допустили незалежного лікаря через болі у спині та ногах, однак у Службі виконання покарань стверджують, що Навальний отримує всю медичну допомогу, а лікарі оцінюють його стан як задовільний.
- Навальний відбуває покарання в колонії № 2 в місті Покров. Він оголосив голодування 31 березня і відтоді схуд щонайменше на 15 кг. Наприкінці березня політик заявив про розвиток хвороби та відсутність лікування. Він підозрює защемлення нерва, унаслідок якого втратив чутливість у нозі та не може нормально ходити, але адміністрація колонії надає йому лише знеболювальне.
- 7 квітня адвокати Навального розповіли, що у політика на МРТ виявили дві грижі. Стан його здоровʼя погіршується щодня. В Amnesty International умови утримання порівнюють з тортурами.
- Суд виніс вирок Навальному 2 лютого 2021 року. У нього був умовний термін (три з половиною роки), але суд вирішив змінити його на реальний, оскільки Навальний не зʼявлявся до Федеральної служби виконання покарань відмічатися як умовно засуджений у справі «Ів Роше». Адвокати політика наголошували, що він не приходив, тому що лікувався в Берліні після отруєння бойовою отрутою «Новачок».
- Зранку 21 квітня у Москві затримали соратниць опозиціонера — юриста «Фонду боротьби з корупцією» Любов Соболь та його прессекретарку Кіру Ярмиш.