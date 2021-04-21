У Росії напередодні загальнонаціональної акції протесту затримали соратниць Навального Соболь та Ярмиш

У Москві в середу, 21 квітня, затримали соратниць опозиціонера Олексія Навального — юриста «Фонду боротьби з корупцією» Любов Соболь та його прессекретарку Кіру Ярмиш. На цей день у всій країні заплановані мітинги на підтримку політика.

Про Соболь повідомив її адвокат Володимир Воронін у Twitter, про Ярмиш — адвокат Вероніка Полякова.

Воронін пише, що Соболь витягли з такси біля станції метро. Куди її далі повезуть — поки невідомо. Нагадаємо, що 15 квітня Соболь засудили до року умовно і виправних робіт за порушення недоторканності житла. Її звинуватили в незаконному проникненні до квартири співробітника ФСБ Костянтина Кудрявцева, якого Навальний називав одним з учасників свого отруєння «Новачком». Соболь намагалася взяти коментар у Кудрявцева.

Ярмиш затримали біля підʼїзду її будинку, коли вона вийшла до магазину. Зазначимо, що вона перебуває під домашнім арештом, але слідчий дозволив їй виходити з дому с 10 до 11-ї ранку.

На вечір 21 квітня (після виступу Володимира Путіна перед парламентом) прихильники Навального оголосили акцію на підтримку політика, який з 31 березня голодує в колонії. Він домагається, щоб до нього допустили незалежного лікаря через болі у спині та ногах, однак у Службі виконання покарань стверджують, що Навальний отримує всю медичну допомогу, а лікарі оцінюють його стан як задовільний.