В России накануне общенациональной акции протеста задержали соратниц Навального Соболь и Ярмыш

В Москве в среду, 21 апреля, задержали соратниц оппозиционера Алексея Навального — юриста «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь и его пресс-секретаря Киру Ярмыш. На этот день запланированы митинги по всей стране в поддержку политика.
О задержании Соболь сообщил ее адвокат Владимир Воронин в Twitter, о Ярмыш — адвокат Вероника Полякова.
Воронин пишет, что Соболь вытащили из такси возле станции метро. Куда ее дальше повезут — пока неизвестно. Напомним, что 15 апреля Соболь приговорили к году условно и исправительным работам за нарушение неприкосновенности жилья. Ее обвинили в незаконном проникновении в квартиру сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, которого Навальный называл одним из участников своего отравления ядом «Новичок». Соболь пыталась взять комментарий у Кудрявцева.
Ярмыш задержали у подъезда ее дома, когда она вышла в магазин. Отметим, что она находится под домашним арестом, но следователь ей позволил выходить из дома с 10 до 11 утра.
На вечер 21 апреля (после выступления Владимира Путина перед парламентом) сторонники Навального объявили акцию в поддержку политика, который с 31 марта голодает в колонии. Он добивается, чтобы к нему допустили независимого врача из-за болей в спине и ногах, однако в Службе исполнения наказаний утверждают, что Навальный получает всю медицинскую помощь, а врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.
Оппозиционер сейчас находится в тюремной больнице, в тюрьме грозились начать его принудительно кормить. В то же время его пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила, что Навальному не проводят витаминную терапию, а только поставили одну капельницу с глюкозой.
- Навальный отбывает наказание в колонии № 2 в городе Покров. Он объявил голодовку 31 марта и с тех пор похудел на 8 кг. В конце марта политик заявил о развитии болезни и отсутствии лечения. Он подозревает защемление нерва, в результате которого потерял чувствительность в ноге и не может нормально ходить, но администрация колонии предоставляет ему только обезболивающее.
- 7 апреля адвокаты Навального рассказали, что у политика на МРТ обнаружили две грыжи. Состояние его здоровья ухудшается каждый день. В Amnesty International условия содержания сравнивают с пытками.
- Суд вынес приговор Навальному 2 февраля 2021 года. У него был условный срок (три с половиной года), но суд решил изменить его на реальный, поскольку Навальный не являлся в Федеральную службу исполнения наказаний отмечаться как условно осужденный по делу «Ив Роше». Адвокаты политика подчеркивали, что он не приходил, потому что лечился в Берлине после отравления боевым ядом «Новичок».