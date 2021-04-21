В России накануне общенациональной акции протеста задержали соратниц Навального Соболь и Ярмыш

В Москве в среду, 21 апреля, задержали соратниц оппозиционера Алексея Навального — юриста «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь и его пресс-секретаря Киру Ярмыш. На этот день запланированы митинги по всей стране в поддержку политика.

О задержании Соболь сообщил ее адвокат Владимир Воронин в Twitter, о Ярмыш — адвокат Вероника Полякова.

Воронин пишет, что Соболь вытащили из такси возле станции метро. Куда ее дальше повезут — пока неизвестно. Напомним, что 15 апреля Соболь приговорили к году условно и исправительным работам за нарушение неприкосновенности жилья. Ее обвинили в незаконном проникновении в квартиру сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, которого Навальный называл одним из участников своего отравления ядом «Новичок». Соболь пыталась взять комментарий у Кудрявцева.

Ярмыш задержали у подъезда ее дома, когда она вышла в магазин. Отметим, что она находится под домашним арестом, но следователь ей позволил выходить из дома с 10 до 11 утра.

На вечер 21 апреля (после выступления Владимира Путина перед парламентом) сторонники Навального объявили акцию в поддержку политика, который с 31 марта голодает в колонии. Он добивается, чтобы к нему допустили независимого врача из-за болей в спине и ногах, однако в Службе исполнения наказаний утверждают, что Навальный получает всю медицинскую помощь, а врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.