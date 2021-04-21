В Минске на улицы вывели экипированных силовиков и колонны спецтехники. В МВД объяснили это «плановыми практическими занятиями»

В Минске утром 21 апреля, в день акции российской оппозиции, на улицах заметили большое количество силовиков и колонны спецтехники.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях, пишут «Наша Нива» и Tut.by.

По словам минчан, десятки людей со щитами ходят возле одного из факультетов академии МВД на улице Филимонова.

В то же время прессекретар МВД Беларуси в своем Telegram-канале объяснила увеличение количества силовиков на улицах города «плановыми практическими занятиями».

«Мероприятия — часть учебного процесса курсантов Академии МВД. Учения проводятся во взаимодействии с внутренними войсками и другими подразделениями органов внутренних дел», — заверила она.