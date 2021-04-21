В Минске на улицы вывели экипированных силовиков и колонны спецтехники. В МВД объяснили это «плановыми практическими занятиями»

В Минске утром 21 апреля, в день акции российской оппозиции, на улицах заметили большое количество силовиков и колонны спецтехники.
Об этом сообщают местные жители в соцсетях, пишут «Наша Нива» и Tut.by.
По словам минчан, десятки людей со щитами ходят возле одного из факультетов академии МВД на улице Филимонова.
В то же время прессекретар МВД Беларуси в своем Telegram-канале объяснила увеличение количества силовиков на улицах города «плановыми практическими занятиями».
«Мероприятия — часть учебного процесса курсантов Академии МВД. Учения проводятся во взаимодействии с внутренними войсками и другими подразделениями органов внутренних дел», — заверила она.
Отметим, 21 апреля сторонники российского оппозиционера Алексея Навального объявили акцию в поддержку политика, который с 31 марта голодает в колонии. Он добивается, чтобы к нему допустили независимого врача из-за болей в спине и ногах, однако в Службе исполнения наказаний утверждают, что Навальный получает всю медицинскую помощь, а врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.
- Навальный отбывает наказание в колонии № 2 в городе Покров. Он объявил голодовку 31 марта и с тех пор похудел минимум на 15 кг. В конце марта политик заявил о развитии болезни и отсутствии лечения. Он подозревает защемление нерва, в результате которого потерял чувствительность в ноге и не может нормально ходить, но администрация колонии предоставляет ему только обезболивающее.
- 7 апреля адвокаты Навального рассказали, что у политика на МРТ выявили две грыжи. Состояние его здоровья ухудшается каждый день. В Amnesty International условия содержания сравнивают с пытками.
- Суд вынес приговор Навальному 2 февраля 2021 года. У него был условный срок (три с половиной года), но суд решил изменить его на реальный, поскольку Навальный не являлся в Федеральную службу исполнения наказаний отмечаться как условно осужденный по делу «Ив Роше». Адвокаты политика подчеркивали, что он не приходил, потому что лечился в Берлине после отравления боевой ядом «Новичок».
- Утром 21 апреля в Москве задержали соратниц оппозиционера — юриста «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь и его пресс-секретаря Киру Ярмыш.