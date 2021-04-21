Сегодня важный день: на границе стоит армия РФ, Владимир Путин читает послание к парламенту, оппозиция готовится выйти на митинги, США отозвали посла из России. Чего мы ждем? (Ничего хорошего).

Сегодня в полдень президент Владимир Путин зачитает послание к Федеральному собранию РФ — в крайне нервозной обстановке

После того как президент США Джо Байден в интервью назвал Путина «убийцей» и пообещал, что Россия поплатится за вмешательство в американские выборы, — российский президент пошел на обострение. Он стянул к границе с Украиной военную группировку численностью около 110 тысяч человек, начал перебрасывать в Черное море корабли нескольких флотов и заблокировал Керченский пролив. Семнадцатого марта Россия «пригласила» своего посла в Москву из Вашингтона — «для консультаций».

Шесть дней назад, 15 апреля, Джо Байден исполнительным указом ввел санкции против российского государственного долга: запретил американским инвесторам участвовать в первичных аукционах по размещению российских облигаций. Из всех теоретически возможных санкций против госдолга эта — самая мягкая.

Дальше в Европе, Америке и России началась цепная высылка дипломатов. Джо Байден выслал десять сотрудников российского посольства в Вашингтоне, Москва выслала десять американских дипломатов в ответ. Чехия выслала восемнадцать российских дипломатов, Россия — двадцать чешских. Взаимная высылка дипломатов прошла у России также с Польшей и Болгарией.

Наконец, в понедельник, 19 апреля, Государственный департамент США объявил, что Россию ненадолго покинет посол Джон Салливан.

Джон Салливан Mikhail Svetlov / Contributor / Getty Images

Вечером среды, после того как Владимир Путин выступит перед парламентом, на митинги по всей России собираются выйти сторонники Алексея Навального

Алексей Навальный — один из немногих российских оппозиционных политиков федерального масштаба и единственный реальный претендент на пост президента от оппозиции. В конце марта его соратники запустили кампанию «Свободу Навальному» и пообещали провести митинги, после того как на специальном сайте зарегистрируются 500 тысяч человек. Не дождавшись нужного количества регистраций, они перенесли митинг на 21 апреля.

Для Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который основал Навальный, и который является его основной политической структурой, этот митинг, вероятно, станет последним. Шестнадцатого апреля прокуратура Москвы подала иск о признании ФБК экстремистской организацией. Если суд иск удовлетворит (а руководители ФБК не сомневаются в том, что это произойдет), то власти смогут раздавить его региональные структуры: за работу в штабе можно будет получить 6 лет, за пожертвования — 8 лет, за символику — штраф или административный арест.

Алексей Навальный отбывает срок по делу «Ив Роше» в исправительной колонии в городе Покрове Владимирской области. Тридцать первого марта он объявил голодовку, требуя допустить к нему врачей по его выбору. Семнадцатого апреля лечащие врачи Навального опубликовали открытое письмо. Изучив результаты его анализов, они сообщили, что из-за голодовки состояние Навального близкое к критическому: ему грозит остановка сердца из-за нарушения калиевого обмена. Девятнадцатого апреля Алексея Навального перевели в стационар областной больницы для осужденных.

Требование врачей поддержали сотни деятелей культуры со всего мира, включая пятерых нобелевских лауреатов по литературе. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что «Россия предупреждена о последствиях, если Навальный скончается в тюрьме».

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Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию пройдет в московском Манеже. Путин будет выступать перед двумя палатами российского парламента, Государственной Думой и Советом Федерации. Послание онлайн в прямом эфире будет транслировать «Первый канал».

От Владимира Путина ждут громких, значащих заявлений — которые наверняка отразятся и на жизни Украины в ближайшие годы, и на мировой политике

Во время послания в 2019 году Владимир Путин заявил, что США не хотят разговаривать с Россией на равных, и такой разговор будет возможен, только если Россия проявит свою силу. Он рассказал о военных успехах России в Сирии и раскрыл неизвестные подробности о новых системах вооружений: гиперзвуковой боевой части «Авангард» для межконтинентальных ракет, наземном ракетном комплексе нового поколения «Сармат», гиперзвуковой авиационной ракете «Кинжал».

Во время послания в 2020 году Владимир Путин заявил о том, что в международных судах Россия в первую очередь будет учитывать свои интересы — то есть, по сути, о верховенстве российского права над международным. Кроме того, он анонсировал голосование за пакет поправок к Конституции (этот пакет впоследствии наделил его пожизненными полномочиями).

Есть вероятность, что во время нынешнего послания Владимир Путин объявит о том, что Россия признает суверенитет «ДНР» и «ЛНР» — с тем, чтобы впоследствии присоединить их к России. С начала года о том, что «ДНР» и «ЛНР» нужно «вернуть домой», несколько раз говорила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян — вероятно, с санкции Администрации президента. На следующий день после послания Владимира Путина в Донецке пройдет форум «Единство русских», в котором будут участвовать глава «ДНР» Денис Пушилин и глава «ЛНР» Леонид Пасечник.