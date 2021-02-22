США анонсували «рішучі заходи» проти збройних сил Мʼянми, які вчинили у країні переворот

У США пообіцяли «рішучі заходи» щодо причетних до розгону протестів у Мʼянмі.
Про це написав на своїй сторінці у Twitter держсекретар США Ентоні Блінкен.
«Сполучені Штати будуть продовжувати вживати рішучих заходів проти тих, хто чинить насильство проти народу Бірми, оскільки вони вимагають відновлення свого демократично обраного уряду», — заявив він.
Також Блінкен запевнив, що США підтримують народ Бірми.
До того ж «смертоносне насильство» щодо протестувальників засудив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.
«Застосування смертоносної сили, залякування і переслідування мирних демонстрантів неприпустимі. Кожен має право на мирні зібрання. Я закликаю всі сторони поважати результати виборів і повернутися до цивільного правління», — наголосив він у Twitter.
- 1 лютого 2021 року в Мʼянмі стався військовий переворот. Владу у країні захопили армія і генерал Мін Аун Хлайн. Військові виступили проти голови уряду Аун Сан Су Чжі, партія якої перемогла на виборах у листопаді 2020 року. Військові затримали членів уряду, ввели воєнний режим і заблокували соцмережі. У країні почалися масштабні протести, які переросли в сутички з поліцією.
- 20 лютого поліція і солдати обстріляли демонстрантів, які протестували проти військового уряду.
- США заявили про введення санкцій проти режиму військових, а в ООН повідомили про наявність доказів застосування бойової зброї проти мітингувальників. Станом на 21 лютого на протестах померло троє людей.
- Соціальна мережа Facebook 21 лютого видалила головну сторінку збройних сил Мʼянми, які вчинили військовий переворот.