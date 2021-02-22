США анонсировали «решительные меры» против вооруженных сил Мьянмы, совершивших в стране переворот

В США пообещали «решительные меры» относительно причастных к разгону протестов в Мьянме.

Об этом написал на своей странице в Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Соединенные Штаты будут продолжать принимать решительные меры против тех, кто совершает насилие против народа Бирмы, поскольку они требуют восстановления своего демократически избранного правительства», — заявил он.

Также Блинкен заверил, что США поддерживают народ Бирмы.

Кроме того, «смертоносное насилие» по отношению к протестующим осудил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Применение смертоносной силы, запугивание и преследование мирных демонстрантов недопустимы. Каждый имеет право на мирные собрания. Я призываю все стороны уважать результаты выборов и вернуться к гражданскому правлению», — отметил он в Twitter.