США анонсировали «решительные меры» против вооруженных сил Мьянмы, совершивших в стране переворот

В США пообещали «решительные меры» относительно причастных к разгону протестов в Мьянме.
Об этом написал на своей странице в Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Соединенные Штаты будут продолжать принимать решительные меры против тех, кто совершает насилие против народа Бирмы, поскольку они требуют восстановления своего демократически избранного правительства», — заявил он.
Также Блинкен заверил, что США поддерживают народ Бирмы.
Кроме того, «смертоносное насилие» по отношению к протестующим осудил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
«Применение смертоносной силы, запугивание и преследование мирных демонстрантов недопустимы. Каждый имеет право на мирные собрания. Я призываю все стороны уважать результаты выборов и вернуться к гражданскому правлению», — отметил он в Twitter.
- 1 февраля 2021 года в Мьянме произошел военный переворот. Власть в стране захватили армия и генерал Мин Аун Хлайн. Военные выступили против главы правительства Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах в ноябре 2020 года. Военные задержали членов правительства, ввели военный режим и заблокировали соцсети. В стране начались масштабные протесты, которые переросли в столкновения с полицией.
- 20 февраля полиция и солдаты обстреляли демонстрантов, протестовавших против военного правительства.
- США заявили о введении санкций против режима военных, а в ООН сообщили о наличии доказательств применения боевого оружия против митингующих. По состоянию на 21 февраля на протестах умерли три человека.
- Социальная сеть Facebook 21 февраля удалила главную страницу вооруженных сил Мьянмы, совершивших военный переворот.