Операція «Карфаген». За генерал-майора СБУ Сергія Дуку внесли всі 65 млн грн застави

За генерал-майора Служби безпеки України Сергія Дуку, фігуранта справи «Карфаген», внесли всю суму застави — 65 мільйонів гривень.

Про це повідомили «Бабелю» в пресслужбі ВАКС.

6 листопада Дуку відправили під варту на 60 днів з альтернативою застави. Йому інкримінують участь у злочинній організації з використанням службового становища.

Слідство вважає, що Дука прикривав діяльність злочинної організації, причетної до шахрайських кол-центрів, наркоторгівлі та інших злочинів, та допомагав її керівнику Андрію Осіпову на прізвисько «Кримінал» вирішувати питання в СБУ та Офісі генпрокурора. У матеріалах справи Дуку називають «Акімом».

Згодом після арешту він написав листа із СІЗО, який опублікував його адвокат. У листі Дука заявив, що не визнає своєї провини, а розслідування проти нього вважає помстою з боку НАБУ.