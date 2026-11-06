Справа «Карфаген». За співробітника Нацполіції Володимира Ценова внесли всю заставу — 15 млн грн

За фігуранта справи «Карфаген» Володимира Ценова внесли всю суму застави — 15 мільйонів гривень.

Про це повідомили «Бабелю» у Вищому антикорупційному суді.

Ценов — перший заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. На записах НАБУ і САП він фігурує як «Прайс».

Днем раніше Ценова відправили під варту з альтернативою застави. За даними слідства, він за гроші допомагав прикривати шахрайські кол-центри з боку Нацполіції.

Справа «Карфаген»

4 листопада антикорупційні органи заявили, що викрили ще одну злочинну групу в межах операції «Карфаген». Її учасники займалися шахрайськими кол-центрами, наркоторгівлею, виготовленням фальшивих євро, викраденням і побиттям людей на замовлення та іншими злочинами.

За даними слідства, до злочинної діяльності були залучені чинні високопосадовці СБУ, Офісу генпрокурора, Нацполіції та представники кримінального середовища.

5 листопада правоохоронці повідомили про підозру пʼятьом учасникам організації. Крім «Прайса», підозри отримали: