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Справа «Карфаген». За співробітника Нацполіції Володимира Ценова внесли всю заставу — 15 млн грн

Автор:
Світлана Кравченко
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За фігуранта справи «Карфаген» Володимира Ценова внесли всю суму застави — 15 мільйонів гривень.

Про це повідомили «Бабелю» у Вищому антикорупційному суді.

Ценов — перший заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. На записах НАБУ і САП він фігурує як «Прайс».

Днем раніше Ценова відправили під варту з альтернативою застави. За даними слідства, він за гроші допомагав прикривати шахрайські кол-центри з боку Нацполіції.

Справа «Карфаген»

4 листопада антикорупційні органи заявили, що викрили ще одну злочинну групу в межах операції «Карфаген». Її учасники займалися шахрайськими кол-центрами, наркоторгівлею, виготовленням фальшивих євро, викраденням і побиттям людей на замовлення та іншими злочинами.

За даними слідства, до злочинної діяльності були залучені чинні високопосадовці СБУ, Офісу генпрокурора, Нацполіції та представники кримінального середовища.

5 листопада правоохоронці повідомили про підозру пʼятьом учасникам організації. Крім «Прайса», підозри отримали:

  • організатор групи, він же «Кримінал» на плівках. Його підозрюють у створенні злочинної організації, катуванні, виготовленні підроблених грошей, відмиванні незаконного майна і хабарництві;
  • перший заступник начальника одного з департаментів СБУ, якого в матеріалах справи називають «Акімом» (наші джерела казали, що йдеться про генерал-майора Сергія Дуку), підозрюється у створенні, керівництві злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також в участі в ній;
  • заступник начальника відділу Управління карного розшуку Нацполіції на Київщині («Консультант», або ж Олександр Демʼянчук) отримав підозру за участь у злочинній організації, катування та виготовлення підроблених грошей;
  • підлеглий організатору злочинної організації. Його підозрюють у її створенні та участі в ній, а також у катуванні.