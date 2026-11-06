Справа «Карфаген». За співробітника Нацполіції Володимира Ценова внесли всю заставу — 15 млн грн

За фігуранта справи «Карфаген» Володимира Ценова внесли всю суму застави — 15 мільйонів гривень.
Про це повідомили «Бабелю» у Вищому антикорупційному суді.
Ценов — перший заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. На записах НАБУ і САП він фігурує як «Прайс».
Днем раніше Ценова відправили під варту з альтернативою застави. За даними слідства, він за гроші допомагав прикривати шахрайські кол-центри з боку Нацполіції.
Справа «Карфаген»
4 листопада антикорупційні органи заявили, що викрили ще одну злочинну групу в межах операції «Карфаген». Її учасники займалися шахрайськими кол-центрами, наркоторгівлею, виготовленням фальшивих євро, викраденням і побиттям людей на замовлення та іншими злочинами.
За даними слідства, до злочинної діяльності були залучені чинні високопосадовці СБУ, Офісу генпрокурора, Нацполіції та представники кримінального середовища.
5 листопада правоохоронці повідомили про підозру пʼятьом учасникам організації. Крім «Прайса», підозри отримали:
- організатор групи, він же «Кримінал» на плівках. Його підозрюють у створенні злочинної організації, катуванні, виготовленні підроблених грошей, відмиванні незаконного майна і хабарництві;
- перший заступник начальника одного з департаментів СБУ, якого в матеріалах справи називають «Акімом» (наші джерела казали, що йдеться про генерал-майора Сергія Дуку), підозрюється у створенні, керівництві злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також в участі в ній;
- заступник начальника відділу Управління карного розшуку Нацполіції на Київщині («Консультант», або ж Олександр Демʼянчук) отримав підозру за участь у злочинній організації, катування та виготовлення підроблених грошей;
- підлеглий організатору злочинної організації. Його підозрюють у її створенні та участі в ній, а також у катуванні.