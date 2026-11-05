Суд відправив під варту з заставою 15 млн грн фігуранта операції «Карфаген» — співробітника Нацполіції Володимира Ценова

Вищий антикорупційний суд відправив під варту на 60 днів із альтернативою застави 15 мільйонів гривень фігуранта операції НАБУ і САП «Карфаген» — співробітника Нацполіції Володимира Ценова.

Про це повідомили під час засідання ВАКС, передає «Суспільне».

Ценов — перший заступник начальника департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. На відео розслідування НАБУ і САП його згадують як «Прайса». За даними слідства, він допомагав прикривати шахрайські кол-центри за гроші.

Сторона обвинувачення просила відправити підсудного під варту з альтернативою застави у 20 мільйонів гривень. Водночас адвокат Ценова просив про домашній арешт та заставу у понад 998 тисяч гривень.