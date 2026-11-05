Суд відправив під варту з заставою 15 млн грн фігуранта операції «Карфаген» — співробітника Нацполіції Володимира Ценова

Вищий антикорупційний суд відправив під варту на 60 днів із альтернативою застави 15 мільйонів гривень фігуранта операції НАБУ і САП «Карфаген» — співробітника Нацполіції Володимира Ценова.
Про це повідомили під час засідання ВАКС, передає «Суспільне».
Ценов — перший заступник начальника департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. На відео розслідування НАБУ і САП його згадують як «Прайса». За даними слідства, він допомагав прикривати шахрайські кол-центри за гроші.
Сторона обвинувачення просила відправити підсудного під варту з альтернативою застави у 20 мільйонів гривень. Водночас адвокат Ценова просив про домашній арешт та заставу у понад 998 тисяч гривень.
Що передувало
4 листопада НАБУ прийшло з обшуками до будинку в закритому котеджному містечку на півночі Києва. Джерела «Бабеля» повідомляли, що обшуки проводили у Сергія Дуки. НАБУ перед цим, не вказуючи імен, стверджувало, що їхнім детективам погрожував зброєю високопосадовець СБУ.
Після цього детективи НАБУ повідомили, що обшуки проводили в рамках операції «Карфаген». Зокрема, правоохоронці викрили злочинну організацію, яка займалася шахрайськими кол-центрами, розповсюдженням наркотиків, виготовленням фальшивих коштів, а також викраденням і побиттям людей.
Уже сьогодні, 5 листопада, правоохоронці повідомили про підозру пʼятьом учасникам організації. Крім «Прайса» підозри також отримали:
- організатор групи, він же «Кримінал» на плівках. Його підозрюють у створенні злочинної організації, катуванні, виготовленні підроблених грошей, відмиванні незаконного майна і хабарництві;
- перший заступник начальника одного з департаментів СБУ, якого в матеріалах справи називають «Акімом» (наші джерела казали, що йдеться про генерал-майора Сергія Дуку), підозрюється у створенні, керівництві злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також в участі в ній;
- заступник начальника відділу Управління карного розшуку Нацполіції на Київщині («Консультант», або ж Олександр Демʼянчук) отримав підозру за участь у злочинній організації, катування та виготовлення підроблених грошей;
- підлеглий організатору злочинної організації. Його підозрюють у її створенні та участі в ній, а також у катуванні.