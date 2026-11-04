Гонорари для «друзів» із СБУ, підпільний цех із виготовлення фальшивих євро та співпраця з ФСБ. Що відомо з матеріалів операції «Карфаген»

Учасники злочинної організації, яку викрили НАБУ і САП під час операції «Карфаген», обговорювали суми виплат представникам Служби безпеки України. За даними слідства, з 16 жовтня 2025 року до 25 квітня 2026 року на один з криптогаманців надійшло 3,75 млн USDT.

Про це повідомляють НАБУ і САП у своєму розслідуванні.

USDT — це криптовалюта, курс якої прив’язаний до долара США. Тому 3,75 млн USDT приблизно дорівнюють $3,75 млн.

На оприлюднених записах фігуранти обговорюють, чи погодяться їхні «друзі» з СБУ на збільшення суми. Один зі співрозмовників каже, що якщо питання в грошах, то потрібно прямо сказати, скільки потрібно. Інший відповідає, що проти збільшення суми не заперечуватимуть.

Окрім цього, у розслідуванні згадується, що один із членів угруповання співпрацював із представниками російської ФСБ. На записах він фігурує як «Мексиканець». Зокрема, він розповідав про спілкування з підлеглими Абдрафікова — керівника одного з підрозділів ФСБ, який займається боротьбою з бандитизмом.

За його словами, підлеглих Абдрафікова ошукали під час купівлі двох кілограмів наркотиків. Після цього вони звернулися до «Мексиканця» по допомогу. Водночас із запису не зрозуміло, як підлеглих Абдрафікова ошукали та хто саме був причетний до цього.

Ще один епізод розслідування стосується виготовлення фальшивих євро. Фігуранти облаштували для цього підпільний цех. Детективи НАБУ стверджують, що ті купили спеціальне друкарське обладнання та голографічні матриці.

За даними слідства, вони планували виготовляти купюри номіналом від €5 до €500. До обговорення виробництва, за версією слідства, були причетні учасники організації, яких називають «Кримінал» і «Паша», а також поліцейський «Консультант».

Також учасники угруповання намагалися впливати й на роботу антикорупційних органів. Влітку 2025 року вони були причетні до спроб позбавити НАБУ і САП незалежності. На плівках НАБУ йдеться також про те, що вони обговорювали фальсифікацію доказів у справах, пов’язаних із НАБУ.

Коли один із можливих свідків вирішив дати НАБУ свідчення про ймовірне фабрикування доказів, вони почали обговорювати, як цьому завадити. За даними слідства, «Кримінал» повідомив про це«Акіма», щоб той попередив інших.

У матеріалах НАБУ основними учасниками схеми є:

«Кримінал» — засновник і керівник злочинної організації;

— засновник і керівник злочинної організації; «Мексиканець» — засновник і керівник транснаціонального наркокартелю «Хімпром»;

— засновник і керівник транснаціонального наркокартелю «Хімпром»; «Прайс» — поліцейський, один із керівників департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції;

— поліцейський, один із керівників департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції; «Консультант» — поліцейський, заступник начальника відділу управління карного розшуку поліції Київської області;

— поліцейський, заступник начальника відділу управління карного розшуку поліції Київської області; «Акім» — високопосадовець СБУ, генерал-майор.

Як повідомили «Бабелю» джерела у правоохоронних органах, 4 листопада НАБУ затримало кількох фігурантів у межах операції «Карфаген». Серед затриманих — генерал-майор Сергій Дука, перший заступник начальника департаменту захисту національної державності СБУ.

Також затримали Володимира Ценова — першого заступника начальника департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, який зараз виконує обов’язки його керівника; Олександра Демʼянчука — заступника начальника відділу управління карного розшуку ГУНП у Київській області; та Олександра Рибалка. За матеріалами справи, останній може бути причетний до діяльності російського наркокартелю «Хімпром», який також фігурує в розслідуванні.

Після затримань у СБУ заявили, що звільнили високопосадовців спецслужби, які фігурують у розслідуванні НАБУ і САП.