Зі Служби безпеки України звільнили двох високопосадовців, які є фігурантами нової частини операції «Карфаген»

Зі Служби безпеки України звільнили двох високопосадовців, які фігурують у розслідуванні НАБУ в межах операції «Карфаген».

Про це повідомили на сторінці СБУ в телеграмі.

Очільник СБУ Олександр Поклад заявив, що говорив з керівниками НАБУ й САП і розраховує на прозоре розслідування. За його словами, вони домовилися про співпрацю. Також він пообіцяв знайти «Мексиканця», який фігурує у справі.

Як розповідали у НАБУ та САП, «Мексиканець» — це керівник російського наркокартелю «Хімпром», він також є громадянином Росії. Саме він розширив вплив наркокотрелю в Україні та за кордоном.

Нова частина операції «Карфаген»

У рамках операції «Карфаген» НАБУ і САП 4 листопада викрили нову злочинну організацію, яка займалася шахрайськими кол-центрами, розповсюдженням наркотиків, викраденням та побиттям людей, а також іншими злочинами.

За даними НАБУ і САП, учасники організації координували роботу щонайменше 52 кол-центрів, де працювали приблизно 2 700 людей. Щоб офіси могли безперешкодно працювати, їхні власники щомісяця платили правоохоронцям по $7 тисяч із кожного кол-центру.

Паралельно з повідомлення про нове розслідування НАБУ і САП, СБУ повідомила про обшуки у своїх співробітників. Водночас НАБУ заявила, що високопосадовець СБУ під час слідчих дій погрожував зброєю детективам Бюро. Його імені не вказували, але джерела «Бабеля» стверджували, що йдеться про першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ генерал-майора Сергія Дуку.

Згодом джерела в правоохоронних органах повідомили «Бабелю», що працівники НАБУ затримали першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуку.

Також серед затриманих — Володимир Ценов, перший заступник начальника департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, який наразі виконує обов’язки його керівника; Олександр Демʼянчук, заступник начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП у Київській області; та Олександр Рибалко. З матеріалів справи випливає, що він може бути причетний до діяльності російського наркокартелю «Хімпром», який фігурує у справі.