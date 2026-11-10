Генерал СБУ Дука написав лист із СІЗО. Заявив про помсту з боку НАБУ, конфлікт інтересів і запропонував публічну дискусію

Колишній високопосадовець СБУ Сергій Дука, якого підозрюють у причетності до справи «Карфаген», заявив, що розслідування проти нього може бути помстою з боку НАБУ. Він заперечує свою провину та пропонує провести публічну дискусію з керівниками НАБУ і САП.

Про це йдеться у відкритому листі Дуки із СІЗО, який опублікував у фейсбуку його адвокат Юрій Сухов.

«Ще тиждень тому я керував таємними операціями проти ворога, а сьогодні знаходжуся в камері ізолятора. Я не прошу вірити мені на слово. Я вимагаю, щоб мої дії оцінювали за доказами, а не за ефектними відео, гучними заголовками чи вирваними з контексту розмовами», — пише Дука і додає, що присвятив службі Україні 26 років, з них останні пʼять — боротьбі проти російської агресії.

Дука зазначає, що спецслужби по всьому світу залучають до оперативної роботи людей із різних середовищ. За його словами, самі контакти з такими людьми не доводять участі у злочинній організації.

«Я не можу публічно розкривати агентуру, методи роботи та засекречені операції. Але мовчання людини, яка зберігає державну таємницю, не може бути доказом її вини. Ігнорування цих принципів призводить до підміни оперативної роботи кримінальними звинуваченнями», — написав Дука.

Генерал також заявив про конфлікт інтересів у розслідуванні НАБУ. За словами Дуки, клопотання про обрання йому запобіжного заходу готував детектив Роман Нєдов, у якого Дука торік проводив обшуки в межах інших кримінальних проваджень.

«Мені прямо сказали, що я сидітиму «не менше, ніж сидів Магамедрасулов», їхній детектив, затриманий минулого року. Засліплені жагою помсти, вони готові зруйнувати те, що Україна вибудовувала роками: систему національної безпеки, агентурні мережі, унікальні оперативні напрацювання. І фактично подарувати ворогу нівелювання результатів багаторічної роботи українських спецслужб», — написав Дука.

Окремо він розкритикував оприлюднені антикорупційними органами відео й аудіозаписи та закликав перевірити їхню автентичність, повний контекст і можливе використання штучного інтелекту.

Генерал запропонував директору НАБУ Семену Кривоносу та керівнику САП Олександру Клименку взяти участь у відкритій публічній дискусії з ним. Також він закликав Верховну Раду розглянути конфлікти між правоохоронними органами й заявив про готовність свідчити перед народними депутатами.

Наприкінці звернення Дука подякував колегам за підтримку та збір грошей на заставу. Він заявив, що не визнаватиме провину і не розкриватиме державних таємниць заради власного захисту.

«Я доведу свою невинуватість. Захищатиму свою честь. [...] Я не знаю, скільки часу проведу за цими стінами. Але не збираюся торгуватися зі своєю совістю, зрікатися побратимів, розкривати державні таємниці заради власного захисту чи визнавати те, чого не вчиняв», — підсумував генерал.

НАБУ і САП наразі публічно не коментували звинувачень Дуки, викладених у його відкритому листі.