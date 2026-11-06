Операція «Карфаген»: ВАКС відправив під варту на 60 днів із заставою 65 млн грн співробітника СБУ Сергія Дуку.

Про це повідомляє кореспондентка «Бабеля».

Прокурор просив заставу 100 млн грн. На запитання, чи зможе Дука зібрати кошти на заставу, він сказав: «Звісно, що ні».

Дука — перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ. За даними слідства, він допомагав організатору злочинного угруповання на прізвисько «Кримінал» вирішувати питання в СБУ та Офісі генпрокурора.

Новий епізод справи «Карфаген»

4 листопада антикорупційні органи заявили, що викрили ще одну злочинну групу в межах операції «Карфаген». За їхньою версією, її учасники займалися шахрайськими кол-центрами, наркоторгівлею, виготовленням фальшивих євро, викраденням і побиттям людей на замовлення та іншими злочинами.

За даними слідства, до злочинної діяльності були залучені чинні високопосадовці СБУ, Офісу генпрокурора, Нацполіції та представники кримінального середовища.

5 листопада правоохоронці повідомили про підозру пʼятьом учасникам організації. Підозри отримали: