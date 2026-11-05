Суд відправив під варту фігуранта справи «Карфаген» Віталія Рибалка, якого на записах НАБУ згадують як «Боксера»

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відправив під варту на 60 днів фігуранта справи «Карфаген» Віталія Рибалка — на записах НАБУ та САП його згадують як «Боксера».

Про це повідомляє «Суспільне».

Він буде під вартою до 2 січня 2027 року. За даними слідства, Рибалко був одним з виконавців насильницьких злочинів.

Його звинувачують у причетності до злочинної організації, яка повʼязана із шахрайськими кол-центрами. Щодо Рибалка також розглядають іншу справу про вимагання та незаконне позбавлення волі, а також розслідують його можливу причетність до грабежу й шахрайства.

Також 5 листопада під варту на 60 днів із альтернативою застави 15 мільйонів гривень фігуранта операції НАБУ і САП «Карфаген» — співробітника Нацполіції Володимира Ценова.

Що передувало

4 листопада НАБУ прийшло з обшуками до будинку в закритому котеджному містечку на півночі Києва. Джерела «Бабеля» повідомляли, що обшуки проводили у Сергія Дуки. НАБУ перед цим, не вказуючи імен, стверджувало, що їхнім детективам погрожував зброєю високопосадовець СБУ.

Після цього детективи НАБУ повідомили, що обшуки проводили в рамках операції «Карфаген». Зокрема, правоохоронці викрили злочинну організацію, яка займалася шахрайськими кол-центрами, розповсюдженням наркотиків, а також викраденням і побиттям людей.

За даними слідства, російський наркокартель «Хімпром» на початку повномасштабного вторгнення розширив діяльність в Україні. Його керівник, якого у відео називають «Мексиканцем», залучив «Кримінала», що мав забезпечувати захист бізнесу від правоохоронців завдяки зв’язкам. Той співпрацював із двома виконавцями — «Пашею» і «Боксером», а також підтримував контакти з високопосадовцями СБУ та Нацполіції.

За версією слідства, до організації входили двоє поліцейських — «Прайс» і «Консультант», а також посадовець СБУ «Акім».