Справа «Карфаген». Ще одного фігуранта відправили під варту, а на засідання щодо генерал-майора СБУ не пустили журналістів

ВАКС відправив під варту фігуранта справи «Карфаген» Олександра Демʼянчука без права на заставу. Тим часом на інше засідання, де обирають запобіжку ключовому фігуранту, генерал-майору СБУ Сергію Дуці, не пустили журналістів.

Демʼянчук — заступник начальника відділу Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Київській області. Як пише Центр протидії корупції, суд про це засідання журналістів не повідомив.

Таокж триває засідання щодо заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ генерал-майора Сергія Дуки, пишуть «Суспільне» та журналістка BBC Софія Середа.

Засідання перенесли до іншої зали, не повідомивши про це журналістів, які понад півтори години чекали на початок в іншому приміщенні. Прокурор САП Микола Карась заявив, що здивований таким рішенням.

ЦПК зазначає, що суддя вирішив провести частину засідання в закритому режимі, а частину — у відкритому. Зараз триває закритий розгляд, тому навіть трансляцію на екрані в сусідньому залі вимкнули.

На засіданні прокурор САП заявив відвід слідчому судді ВАКС Вороньку. Прокурор вважає, що захист Дуки намагається затягнути засідання, щоб суд не встиг обрати запобіжний захід.

Прокурор також заявив, що не розуміє, чому суддя вирішив проводити засідання в закритому режимі. За його словами, СБУ надіслала якийсь лист про загрозу теракту. Але прокурору навіть не дали можливості ознайомитись із ним.

Новий епізод справи «Карфаген»

4 листопада антикорупційні органи заявили, що викрили ще одну злочинну групу в межах операції «Карфаген». За їхньою версією, її учасники займалися шахрайськими кол-центрами, наркоторгівлею, виготовленням фальшивих євро, викраденням і побиттям людей на замовлення та іншими злочинами.

За даними слідства, до злочинної діяльності були залучені чинні високопосадовці СБУ, Офісу генпрокурора, Нацполіції та представники кримінального середовища.

5 листопада правоохоронці повідомили про підозру пʼятьом учасникам організації. Підозри отримали: