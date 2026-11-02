Ексгенпрокурор Кравченко сам надрукував наказ про своє відрядження за кордон. А на засідання ПАРЄ взагалі кликали не його

Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко вчинив дисциплінарний проступок, порушив багато відомчих інструкцій, коли самовільно оформив собі відрядження. Лише за це його мали б звільнити з органів прокуратури.

Такого висновку дійшли в Офісі генпрокурора за результатами службового розслідування, розповів журналістам в. о. генпрокурора Антон Ковальський, передає «Бабель».

Він пояснив, що при цьому він звільнив Кравченка за заявою, а не в результаті службового розслідування, бо «українське суспільство не мало бажання чекати КДКП і офіційних процедур звільнення». До того ж тоді процес затягнувся би на кілька місяців, а результат був би той самий.

Згідно з розслідуванням, Кравченко не використовував машини Офісу генпрокурора, коли 14 вересня виїжджав з України. А за день до цього Кравченко відмовився від державної охорони.

Ввечері 12 вересня він запросив до себе начальницю Управління державної охорони Офісу генерального прокурора і попросив у неї гербову печатку ОГП, яку залишив у себе на вихідні, хоча вона має весь час перебувати у начальника Управління держохорони. Наступні два дні Кравченко був на роботі.

Наказ про відрядження, як свідчить розслідування, Кравченко написав і роздрукував сам, бо жоден співробітник ОГП не роздруковував такий документ. Кравченко його ж і підписав, і сам поставив ту печатку, яку залишив собі.

На питання про те, чи запрошували Кравченка взяти участь у засіданні ПАРЄ, Ковальський розповів, що насправді в ОГП приходило запрошення на ПАРЄ, але на імʼя заступника генпрокурора Віктора Логачова. І тоді міжнародний департамент відповів, що від України ніхто не братиме участі, бо Логачов був зайнятий. І саме цим запрошенням скористався Кравченко для виїзду у «службове відрядження».

«Тому службове розслідування закінчено і констатовано факт, що він використав безпідставно запрошення іноземної держави для виїзду за кордон», — сказав Ковальський.

Вже 14 вересня, за його словами, коли почали з’являтися відео з заявами Кравченка, в кабінеті знайшли гербову печатку і конверт з наказом про відрядження.

Ковальський також повідомив, що після того як його призначили в. о. генпрокурора, Кравченко написав йому повідомлення, що буде звільнятися з органів прокуратури.