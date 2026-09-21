ОГП: Відрядження Кравченка закінчилось, але в прокуратурі його ще не бачили, хоча він досі прокурор

Ексгенпрокурор Руслан Кравченко, чиє закордонне відрядження закінчилось 18 вересня, на роботу досі не повернувся.

Про це речниця Офісу генпрокурора Марʼяна Гайовська сказала в коментарі «Українській правді».

«Офіційна дата закінчення службового відрядження Руслана Кравченка — 18 вересня. Станом на 14:00 21 вересня він на роботу в Офіс генерального прокурора не прибув», — заявила вона.

Гайовська пояснила, що Кравченко втратив лише адміністративну посаду — генпрокурора, але наразі він продовжує залишатись прокурором ОГП.

На питання, чи повернувся він до України і де перебуває зараз, речниця ОГП повідомила, що не володіє такою інформацією.

Що передувало

Руслан Кравченко був генпрокурором з червня 2025 року. 15 вересня цього року Зеленський звільнив його після того, як тоді ще генпрокурор підписав підозру керівнику НАБУ Сергію Кривоносу та людині, близькій до голови САП Олександра Клименка. При цьому в Офісі генпрокурора офіційно заявили, що інформація про підозру Кривоносу не відповідає дійсності.

Ці підозри він підписав після того, як 4 вересня НАБУ та САП опублікували розслідування про «кришування» шахрайських кол-центрів, яке, за версією слідства, очолював посадовець Офісу генпрокурора. На записах у цій справі фігурує «Шеф» — колишній керівник Державної податкової служби. З грудня 2024-го до червня 2025 року головою ДПС був Руслан Кравченко.