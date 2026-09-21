Кравченко остаточно залишив прокуратуру — його звільнили, бо він не повернувся до роботи з відрядження

Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко остаточно залишив прокуратуру.

Про це hromadske повідомила речниця ОГП Марʼяна Гайовська.

Після звільнення з посади генеральний прокурор Кравченко за законом продовжував перебувати у статусі звичайного прокурора. Однак після завершення відрядження 18 вересня Кравченко так і не повернувся до роботи, що дало юридичну підставу звільнити його.

Сьогодні виконувач обов’язків генпрокурора Антон Ковальський підписав наказ про звільнення. Водночас вдень Гайовська повідомила, що не володіє інформацією, чи повернувся Кравченко до України і де перебуває зараз.