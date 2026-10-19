Зеленський: США постачають Україні лише 12 ракет-перехоплювачів для Patriot на місяць

США затримують постачання ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot, якими Україна збиває російську балістику.

Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтервʼю Bloomberg.

«Ми заплатили за зброю», зокрема за протибалістичні ракети в межах так званої програми PURL, заявив Зеленський. За його словами, США погодили частину постачань, але решту — ні.

«І це не технічна проблема», — додав український президент.

Наразі США постачають Україні лише 12 ракет-перехоплювачів для Patriot на місяць — приблизно чверть від темпів за адміністрації Джо Байдена, сказав Зеленський. За президентства Дональда Трампа США продають ці ракети Україні, тоді як адміністрація Байдена надавала їх безкоштовно в межах військової допомоги.

Зеленський також вважає, що своїми діями США намагаються підштовхнути Україну до капітуляції.

«Я не кажу, що це та мета, якої прагнуть наші партнери. Я не хочу думати, що наші американські партнери вважають, що війну проти Росії можна було б закінчити швидше за рахунок України. Але саме так це виглядає», — додав він.

Що передувало

Стосунки України та США знову загострилися після того, як 9 жовтня Трамп заявив, що домовився з Володимиром Путіним про поставки російського дизелю на американський і світовий ринки. Президент Володимир Зеленський назвав ці домовленості «слабким рішенням сильних партнерів».

Перед тим американський президент просив Зеленського припинити бити по НПЗ у Росії, бо, за його словами, це призводить до зростання цін на дизельне пальне. Також він заявляв, що світові ціни на пальне зростають через війну Росії й України. FT писав, що США погрожували заблокувати продаж зброї для України й обмін розвідданими через удари по російських НПЗ.

Минулого тижня Україна не отримала попередження про дві атаки балістикою: 12 жовтня, коли РФ атакувала шість енергооб’єктів України за день, та 14 жовтня, коли росіяни вдарили по всіх трьох ТЕЦ у Києві. За даними медіа, втретє ситуація повторилась 18 жовтня, коли РФ вдарила балістикою по Києву.

Сам Дональд Трамп заперечував, що США припинили обмін розвідданими з Україною. 18 жовтня Володимир Зеленський повідомив, що США відновили обмін розвідданими з Україною

Крім того, 17 жовтня Трамп призупинив дію закону про «пекельні санкції проти Росії». Закон надавав право запроваджувати мита проти країн, які купують російські енергоносії. Трамп пояснив своє рішення тим, що не хоче робити нічого, що може відштовхнути Росію від переговорів про завершення війни.