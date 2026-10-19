«Країна в руїнах, моря та океани втрачені». Трамп вкотре звинуватив Зеленського в небажанні завершувати війну

Президент США Дональд Трамп знову звинуватив Володимира Зеленського в небажанні завершувати війну та спробував виправдатись, чому призупинив санкції проти РФ.

Про це Трамп написав у TruthSocial.

Президент США заявив, що не хоче робити нічого, що може відштовхнути Росію від переговорів про завершення війни. За його словами, переговори просуваються, зокрема в питанні звільнення полонених, а підписати документ він зможе потім.

Трамп також додав, що Росія майже не допомагає Ірану, хоча могла б робити більше, і він хоче зберегти цю ситуацію.

Крім того, президент США звинуватив Зеленського в ударах по російських НПЗ, які, за його словами, шкодять світовому ринку дизельного пального, зокрема американському.

«Зеленському байдуже, і, відверто кажучи, з огляду на всі гроші, які йому щедро надає Європа і які раніше надавав йому корумпований Джо Байден, він не хоче завершувати цю війну — і, ймовірно, ніколи цього не хотів. Два роки тому він міг укласти вигіднішу угоду, ніж може зараз. Його країна в руїнах, значну частину її території втрачено, його океани та моря втрачені, а його чоловіче населення скоротилося, поранене чи/та загинуло», — каже Трамп.