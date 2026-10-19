Росіяни атакували Київ, є загибла. Медіа пишуть, що Україна знову не отримала попередження про атаку від США

Росіяни з вечора 18 жовтня били по Києву. Загинула 21-річна дівчина, три людини постраждали.
Про це пише мер Віталій Кличко.
У Соломʼянському районі уламки ракети влучили в 25-поверховий житловий будинок, у Дніпровському — влучання на територію нежитлової забудови, а в Деснянському — в медцентр.
Через атаку постраждала наземна станція метро на лівому березі, а також колії та кабельна мережа. Наземні станції «Чернігівська» і «Лісова» тимчасово будуть зачинені на вхід і вихід, поїзди на червоній гілці рухаються між станціями «Академмістечко» і «Дарниця».
Кореспондент RFE/RL у Вашингтоні Алекс Рафоглу пише, що Україна вкотре не отримала від США попередження про балістичну атаку по Києву, що сталася вчора ввечері. Цю інформацію підтверджує і Bloomberg.
Армія РФ цієї ночі також била по Дніпру. Там атака пошкодила приватні будинки, постраждала 84-річна жінка.
- США погрожували заблокувати продаж зброї для України й обмін розвідданими через її удари по російських НПЗ. Україна не отримала попередження про дві попередні атаки балістикою: 12 жовтня, коли РФ атакувала шість енергооб’єктів України за день, та 14 жовтня, коли росіяни вдарили по всіх трьох ТЕЦ у Києві.
- Сам Дональд Трамп заперечував, що США припинили обмін розвідданими з Україною. 18 жовтня Володимир Зеленський повідомив, що США відновили обмін розвідданими з Україною.