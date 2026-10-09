З прокуратури звільнили 8 співробітників, які фігурували у справі «Карфаген». Службові розслідування щодо Кравченка і Кропиви тривають

З органів прокуратури звільнили 8 працівників, які задуються в контексті справи «Карфаген» про кришування шахрайських кол-центрів. Семеро з них працювали в Офісі генпрокурора.

Про це повідомив в. о. генпрокурора Антон Ковальський.

За словами Ковальського, чотирьох із них звільнили з адміністративних посад, зокрема начальника Департаменту інформаційних технологій і начальника управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки.

Також з адміністративної посади звільнили заступника керівника Черкаської обласної прокуратури, а саму посаду ліквідували.

В ОГП досі перевіряють, чи дотримався колишній генпрокурор Руслан Кравченко правил оформлення закордонного відрядження та як його організували.

Крім того, вже завершили службове розслідування щодо колишнього заступника начальника Департаменту організаційно-контрольної діяльності, правового та аналітичного забезпечення ОГП Айдина Худієва, в якого на робочому місці знайшли $50 тисяч. Розслідування щодо заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва Сергія Кропиви ще триває. Обидва — фігуранти справи «Карфаген», їхні посади ліквідували.

Загалом 24 прокурори пройшли поліграф. Отриману інформацію передали комісії, яка проводить службове розслідування.

У межах кадрового аудиту в ОГП та обласних прокуратурах звільнили з адміністративних посад 16 прокурорів. Ковальський заявив, що аудит триває.

Він додав, що в ОГП вирішили поки не призначати на керівні посади без конкурсу людей, які раніше не працювали прокурорами. Також проводять аудит уже здійснених призначень, щоб перевірити професійність і досвід призначених керівників.

Операція «Карфаген»

4 вересня НАБУ і САП повідомили про операцію «Карфаген», яка повʼязана зі схемою «кришування» мережі шахрайських кол-центрів за гроші. Отримані кошти фігуранти вкладали у нерухомість та інше майно на понад 20 мільйонів гривень, ще понад 10 мільйонів гривень могли зберігати на рахунках близьких.

За версією слідства, очолював схему Сергій Кропива — на записах він «Канцлер». 6 вересня ВАКС відправив його під варту з альтернативою застави 120 мільйонів гривень. Також під варту відправили його спільницю Єлизавету Івахненко, яка фігурує в справі як «Муза».

На записах, опублікованих НАБУ, фігурує «Шеф» — колишній керівник Державної податкової служби. З грудня 2024 року до червня 2025 року головою ДПС був Руслан Кравченко. Він відкидав усі звинувачення.

Прокурор САП під час судового засідання заявив, що Сергій Кропива був довіреною людиною Кравченка — організовував ремонт у його будинку, допомагав оформити візу до США дружині Кравченка та організовував святкування дня народження генпрокурора в Мадриді.

Після публічного оголошення деталей операції «Карфаген» Кравченко підписав підозру керівнику НАБУ Сергію Кривоносу та людині, близькій до голови САП Олександра Клименка. На момент, коли він про це повідомив, він виїхав за кордон у відрядження. Наступного дня президент Володимир Зеленський звільнив Руслана Кравченка з посади генерального прокурора.

Після звільнення з посади генпрокурора Кравченко за законом продовжував перебувати у статусі звичайного прокурора. Однак оскільки він так і не повернувся на робоче місце з відрядження, його остаточно звільнили з органів прокуратури.