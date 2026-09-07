У САП кажуть, що сейф із грошима стосується справи «Карфаген», але його знайшли не в Офісі генпрокурора

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що оприлюднене НАБУ фото сейфа з готівкою стосується спецоперації «Карфаген». Водночас сейф знайшли не в приміщенні Офісу генпрокурора.

Про це під час суду, де обирали запобіжку Єлизаветі Івахненко, заявив прокурор САП Микола Карась.

«Офіційна позиція НАБУ і САП в тому, що опубліковане фото сейфа стосується спецоперації «Карфаген», — сказав він.

За словами прокурора, НАБУ та САП не заявляли, що гроші із сейфа були знайдені саме в Офісі генпрокурора. Також Карась наголосив, що походження коштів поки не розкриватимуть, адже досудове розслідування ще триває.

Напередодні адвокат ще одного фігуранта справи Сергія Кропиви — Віталій Сердюк заявив, що фото сейфа, яке завірусилося в мережі, буцімто зробили під час слідчих дій в іншій кримінальній справі, яка стосується земельних махінацій.

Прокурор САП також розповів про результати обшуків безпосередньо в Офісі генпрокурора. За його словами, на робочому місці начальника одного з управлінь ОГП Айдина Худієва детективи вилучили $50 тисяч. Крім того, у його першої заступниці під час обшуку виявили коштовності та дорогий годинник.