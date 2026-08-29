Колишня посада Михайла Федорова не накладає обмежень на роботу радником міністра оборони Італії

Колишня посада Михайла Федорова — керівник Міноборони України — не накладає обмежень на роботу радником міністра оборони Італії з оборонних інновацій.

Про це повідомила прессекретарка Федорова Сніжана Ракчеєва.

«Це не передбачає розголошення державної таємниці чи передачі спеціальної інформації, необхідної для розроблення, виробництва або використання виробів військового призначення, а також іншої технічної документації чи інформації з обмеженим доступом», — додали в пресслужбі.

Окрім того, у Михайла Федорова плануються десятки інших міжнародних проєктів співробітництва. У пресслужбі наголосили, що така співпраця є корисною і для України.

Напередодні стало відомо, що Федоров став радником міністра оборони Італії щодо оборонних інновацій. На цій посаді він буде допомагати Італії розвивати технології сучасної війни та покращувати сферу оборони країни. Він погодився працювати позаштатно та залишається жити й працювати в Україні.