FT: Зеленський пропонував Федорову посаду в РНБО, але той відмовився — згоден лише на голову Міноборони

Минулими вихідними президент Володимир Зеленський запропонував Михайлу Федорову кілька альтернативних посад, проте той готовий повернутися лише на посаду міністра оборони.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

Джерела FT кажуть, що минулими вихідними Зеленський майже шість годин спілкувався з Федоровим, а після його звільнення в четвер вони контактували майже щодня. Президент запропонував йому кілька альтернативних посад, зокрема і місце в Раді національної безпеки і оборони України з прямим доступом до президента та мандатом на координацію оборонних інновацій і військової реформи.

На цій посаді Федоров мав би курувати програми розвитку оборонних технологій, масштабування виробництва далекобійного озброєння, продовжувати просування реформ поза межами Міністерства оборони та військового командування, а також залучати іноземні інвестиції в українську оборонну промисловість.

Однак Федоров відмовився від усіх пропозицій і згоден повернути лише в Міноборони.

«Зараз у нього дуже сильні позиції. Він хоче лише одного — повернутися на посаду міністра оборони. І він знає, що більшість суспільства на його боці», — сказав співрозмовник FT, знайомий із переговорами між Федоровим і Зеленським.

Також Зеленський у вихідні зустрічався з низкою військових, серед них були: командувач Обʼєднаних сил ЗСУ Михайло Драпатий, заступник начальника Генштабу Володимир Горбатюк і командувач Десантно-штурмових військ Олег Апостол. За даними джерел FT, усі троє — серед кандидатів на посаду головнокомандувача.

Кілька високопосадовців і джерел, близьких до військового керівництва, повідомили FT, що дедалі більшої підтримки набуває ідея призначення молодших офіцерів, чия карʼєра сформувалася вже під час війни з Росією, а не в радянській військовій традиції.

Прихильники такого підходу вважають, що ці командири краще розуміють сучасні реалії війни: стрімкий розвиток безпілотників, необхідність децентралізованого ухвалення рішень і швидкої адаптації на фронті.

Відставка уряду і протести за Федорова

Президент Володимир Зеленський 12 липня повідомив про відставку премʼєр-міністерки Юлії Свириденко та анонсував, що склад уряду і керівництво правоохоронних органів оновлять. А 14 липня Рада звільнила Свириденко з посади.

Уже 15 липня міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що йде з посади. Це спричинило хвилю протестів по всій Україні, які тривають вже третій день.

Федоров під час розмови з журналістами розповів про конфлікт із головнокомандувачем Олександром Сирським, який нібито висунув Федорову ультиматум і блокував ініціативи Міноборони. Водночас Зеленський на брифінгу заявив, що Федоров і Сирський не змогли домовитися, а конфлікт між ними був «системним».

16 липня Верховна Рада проголосувала за те, щоб призначити Сергія Корецького на посаду премʼєр-міністра України. Лише один нардеп був проти. До цього Корецький був головою правління «Нафтогазу», яке очолив у 2025 році.

18 липня Зеленський провів зустрічі із Сирським і Федоровим і пообіцяв «рішення щодо армії». Федоров повідомив, що «діалог є».