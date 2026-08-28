Михайло Федоров став радником міністра оборони Італії щодо оборонних інновацій

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що став радником міністра оборони Італії щодо оборонних інновацій.

Про це він написав у своєму телеграмі.

За його словами, у цій ролі він буде допомагати Італії розвивати технології сучасної війни та покращувати сферу оборони країни. Водночас Федоров продовжить працювати в Україні над проєктами, які посилюють оборону та допомагають залучати міжнародні ресурси.

Під час зустрічі з Гвідо Крозетто вони обговорили дрони, автономні системи, протиповітряну оборону та розвиток defense tech-екосистеми.

Оновлено (20:25) Прессекретарка Федорова Сніжана Ракчеєва уточнила, що він погодився працювати позаштатно. Федоров залишається жити та працювати в Україні.