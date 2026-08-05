Axios: США та Іран можуть вже сьогодні оголосити про нову угоду стосовно відновлення судноплавства в Ормузькій протоці

США, Іран та Оман можуть сьогодні оголосили про укладення тимчасової угоди про відновлення судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це пише Axios із посиланням на два регіональні джерела й одного американського посадовця.

Тимчасова угода має відновити припинення вогню між США та Іраном і перезапустити переговори про ядерну угоду. Документ, який зараз обговорюють, задовольнить деякі вимоги Ірану про посилення контролю над судноплавством у Ормузькій протоці. За інформацією двох регіональних джерел, тимчасове перемирʼя запровадять на 60 днів, а надалі його можуть продовжити.

У цей період судна, які прямуватимуть до Перської затоки, будуть проходити через іранські води, а ті, що виходитимуть у напрямку Аравійського моря, — через води Оману за погодженням з Іраном. Також впродовж цих 60 днів не будуть стягувати жодних мит чи зборів.

За даними регіональних джерел, у переговорах брали участь офіційні особи з Катару, Пакистану та Саудівської Аравії. Впродовж останніх днів відбулося кілька телефонних розмов між посланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом, міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі та міністром закордонних справ Оману Бадром аль Бусаїді.

Американський посадовець повідомив, що іранське керівництво затвердило угоду 4 серпня.