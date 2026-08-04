Reuters: США використали «майже всі» свої запаси ракет ATACMS і PrSM від початку війни з Іраном

Армія США використала «майже всі» свої високоточні ракети під час пʼятимісячної війни з Іраном. Це ракетні системи ATACMS та ударні ракети PrSM.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Раніше у Збройних силах США не висвітлювали, скільки витратили таких ракет у війні з Іраном. Журналісти уточнюють, що далекобійні боєприпаси є важливою складовою американського арсеналу, бо дозволяють завдавати точних ударів з безпечної відстані. Джерела не повідомили, скільки саме ракет кожного типу залишилося у США.

Троє співрозмовників, обізнані із ситуацією, вважають, що скорочення запасів ракет може обмежити здатність США стримувати своїх потенційних противників, зокрема Росію і Китай. Четверте джерело сказало, що Центральне командування США, яке відповідає за американські війська на Близькому Сході, майже повністю вичерпало запаси наземних ракет.

У Білому домі на запитання журналістів відповіли так: «Країна має значно більше боєприпасів, ніж будь-яка інша країна у світі, і набагато більше, ніж потрібно». У звіті Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) сказано, що запаси ракет PrSM у США спочатку були невеликими, оскільки це доволі новий вид боєприпасів. Однак американські військові замовили велику кількість цих ракет на 2027 рік.

Крім цього, з лютого по липень цього року армія США втратила приблизно 65% ракет-перехоплювачів для Patriot, а кількість балістичних ракет-перехоплювачів THAAD була щонайменше на 38% меншою, ніж на початку війни з Іраном. Співрозмовники журналістів сказали, що ці цифри відповідають внутрішнім даним США.